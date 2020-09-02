كورونا في المجتمع العربي: 485 إصابة بالطيرة، 397 بكفر قاسم و238 باللقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت معطيات وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، تشخيص حالات جديدة بالعدوى في عدة بلدات مقابل انخفاض بعدد الحالات ببلدات أخرى.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الجمعة، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 485

كفر قاسم: المصابون 397

رهط: المصابون 373

أم الفحم: المصابون 348

الناصرة: المصابون 246

سخنين: المصابون 197

الطيبة: المصابون 208

يركا: المصابون 71

عيلوط: المصابون 56

قلنسوة: المصابون 132

جديدة المكر: المصابون 188

طلعة عارة: المصابون 204

عين ماهل: المصابون 123

باقة الغربية: المصابون 94

بيت جن: المصابون 174

يافة الناصرة: المصابون 51

كفر مندا: المصابون 71

شفاعمرو: المصابون 109

دير الأسد: المصابون 37

كفر قرع: المصابون 69

كفر برا: المصابون 57

مجد الكروم: المصابون 90

جت: المصابون 90

العزير: المصابون 26

كفر كنا: المصابون 91

إكسال: المصابون 22

عرعرة: المصابون 113

حرفيش: المصابون 22

طمرة: المصابون 49

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دالية الكرمل: المصابون 222

جسر الزرقاء: المصابون 49

جلجولية: المصابون 82

نحف: المصابون 35

المغار: المصابون 60

البعنة: المصابون 33

دبورية: المصابون 33

زيمر: المصابون 59

أبو سنان: المصابون 88

بسمة عارة: المصابون 15

وادي سلامة: المصابون 18

يانوح جث: المصابون 30

عرابة: المصابون 17

اللقية: المصابون 238

شعب: المصابون 24

جولس: المصابون 29

كفر ياسيف: المصابون 20

كابول: المصابون 18

دير حنا: المصابون 35

عبلين: المصابون 43

كسرى سميع: المصابون 54

الشيخ دنون: المصابون 23

الرينة: المصابون 59

ساجور: المصابون 26

الكعبية طباش الحجاجرة: المصابون 31

الفريديس: المصابون 47

الرامة: المصابون 23

طرعان: المصابون 37

البعينة نجيدات: المصابون 27

المشهد: المصابون 20

كسيفة: المصابون 17.