القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت معطيات وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، تشخيص حالات جديدة بالعدوى في عدة بلدات مقابل انخفاض بعدد الحالات ببلدات أخرى.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الجمعة، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الطيرة: المصابون 485
كفر قاسم: المصابون 397
رهط: المصابون 373
أم الفحم: المصابون 348
الناصرة: المصابون 246
سخنين: المصابون 197
الطيبة: المصابون 208
يركا: المصابون 71
عيلوط: المصابون 56
قلنسوة: المصابون 132
جديدة المكر: المصابون 188
طلعة عارة: المصابون 204
عين ماهل: المصابون 123
باقة الغربية: المصابون 94
بيت جن: المصابون 174
يافة الناصرة: المصابون 51
كفر مندا: المصابون 71
شفاعمرو: المصابون 109
دير الأسد: المصابون 37
كفر قرع: المصابون 69
كفر برا: المصابون 57
مجد الكروم: المصابون 90
جت: المصابون 90
العزير: المصابون 26
كفر كنا: المصابون 91
إكسال: المصابون 22
عرعرة: المصابون 113
حرفيش: المصابون 22
طمرة: المصابون 49
دالية الكرمل: المصابون 222
جسر الزرقاء: المصابون 49
جلجولية: المصابون 82
نحف: المصابون 35
المغار: المصابون 60
البعنة: المصابون 33
دبورية: المصابون 33
زيمر: المصابون 59
أبو سنان: المصابون 88
بسمة عارة: المصابون 15
وادي سلامة: المصابون 18
يانوح جث: المصابون 30
عرابة: المصابون 17
اللقية: المصابون 238
شعب: المصابون 24
جولس: المصابون 29
كفر ياسيف: المصابون 20
كابول: المصابون 18
دير حنا: المصابون 35
عبلين: المصابون 43
كسرى سميع: المصابون 54
الشيخ دنون: المصابون 23
الرينة: المصابون 59
ساجور: المصابون 26
الكعبية طباش الحجاجرة: المصابون 31
الفريديس: المصابون 47
الرامة: المصابون 23
طرعان: المصابون 37
البعينة نجيدات: المصابون 27
المشهد: المصابون 20
كسيفة: المصابون 17.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المجتمع العربي: 485 إصابة بالطيرة، 397 بكفر قاسم و238 باللقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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