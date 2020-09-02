القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مسنان من قريتي دير الأسد وجولس متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان في المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، بعد ظهر اليوم، أنه "توفي مريضان مؤكدان في أقسام كورونا بالمركز الطبي للجليل، في الساعة الأخيرة".
وأضاف أنه "في البداية، توفي في قسم كورونا (أ) رجل عمره 91 عاما من قرية دير الأسد، بعدما عانى أمراضا مزمنة مختلفة، فيما ترقد زوجته (90 عاما) للعلاج، وحالتها تُنذر بالخطر. وبعد مرور ساعة، توفيت في قسم كورونا (ب) امرأة عمرها 68 عاما من قرية جولس، بعدما عانت هي الأخرى من أمراضا مزمنة، وكانت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي نحو أسبوع منذ وصولها للقسم".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسنين من دير الأسد وجولس متأثرين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.