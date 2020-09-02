شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشيد بدور دولة الإمارات فى التوصل لاتفاق السلام والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 أكد الفريق أول شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة السودانى، أن العديد من الدول العربية والإقليمية ساهمت فى التوصل لاتفاق السلام وعلى رأسها الإمارات وتشاد، جاء ذلك فى نبأ أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

Advertisements وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، قد وصل صباح الأحد، إلى دولة جنوب السودان، وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام. ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالأحرف الأولى على آخر الأوراق المتعلقة بمفاوضات السلام بجوبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يشيد بدور دولة الإمارات فى التوصل لاتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.