شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص وامرأتين بحادث إطلاق نار في مأرب والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 أرشيفية قتل 7 أشخاص وأصيبت امرأة، برصاص مسلح في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب (شرق اليمن). وذكرت مصادر محلية، أن عبدالمنعم أحمد البحري قام بإطلاق الرصاص الحي من سلاحه بشكل عشوائي على جميع ركاب حافلة صغيرة باص نوع "نوها" في مديرية الجوبة أثناء استعدادهم للتوجه صوب مدينة مأرب. وأضافت المصادر أن الحادثة أدت إلى مقتل 5 رجال وامرأتين وإصابة امرأة أخرى نقلت على إثرها للعلاج في أحد مستشفيات مدينة مأرب. ولفتت المصادر أن الجاني "البحري" يعاني من مرض نفسي وأن أهالي القتلى قاموا بعد الحادثة بملاحقته وقتله على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص وامرأتين بحادث إطلاق نار في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.