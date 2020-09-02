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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. حملة مداهمات حوثية لمصادر الطبعة الجديدة من العملة في دمت والان مع التفاصيل
الأربعاء 2 سبتمبر 2020
أرشيفية
شنت مليشيا الحوثي حملة مداهمات على المحال التجارية في مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، وبدأت بمصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية. وذكرت المصادر أن المليشيا دشنت حملة مداهمات للمحال التجارية ومحلات الصرافة وصادرت مبالغ كبيرة، محذرة من استمرار التعامل بها "لعدم قانونيتها" - حد تعبيرها. إلى ذلك، قالت مصادر اقتصادية إن تبعات القرار الحوثي لا تتوقف عند استهداف شريحة المعلمين وموظفي القطاع التعليمي فحسب، بل إنها تستهدف بشكل مباشر مصدر دخل 90 بالمئة من أبناء المديرية وضواحيها الذين يعتمدون به على نبتة القات. وأضافت المصادر، يتم تصدير ما يقارب نحو 90 بالمئة من نبتة "القات" إلى محافظات الضالع ولحج وعدن، وبذلك القرار تكون المليشيا قد فرضت على المواطنين سياسة التجويع عمدا.
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