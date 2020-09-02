شكرا لقرائتكم خبر عن "إشادة بالإمارات".. ترحيب أممي باتفاق السلام السوداني والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 رحب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، امس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان .

Advertisements وتم توقيع هذا الاتفاق خلال حفل أقيم في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وأكد غوتيريش في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية، "التي تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستمرين بين الأطراف وشعب السودان"

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