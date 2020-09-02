شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعدم سائق شاحنة في الجوف والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 أرشيفية أعدمت مليشيا الحوثي الانقلابية مواطنا في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن). وقالت مصادر محلية إن مسلحي مليشيات الحوثي أعدمت، أمس الاثنين 31 أغسطس 2020م، المواطن "خالد الحاج" والذي يعمل سائق ناقلة تحمل المشتقات النفطية؛ في إحدى نقاط التفتيش التابع لها لغرض فرض "الجبايات" بمديرية الحزم. ولفتت المصادر أن هذه الحادثة وقعت عقب مشادات كلامية حادة بين سائق الناقلة ومسلحي المليشيات بسبب منعهم له من المرور بناقلته جراء رفضه دفع مبالغ مالية كـ "جبايات" للحوثيين في النقطة المستحدثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعدم سائق شاحنة في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.