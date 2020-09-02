شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يصل الرياض بعد استكمال الفحوصات الطبية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

يصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، إلى الرياض قادمًا من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الاميركية – وذلك حسبما قال الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية - بعد استكمال فخامته الفحوصات الطبية الروتينية.

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