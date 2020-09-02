شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل: 95ر3 مليون إصابة والوفيات 122 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 122 ألفا و596 حالة. وتعافى حتى الآن 35ر3 مليون شخص من مرض "كوفيد19-" الذي
يسببه الفيروس.
وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 27 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا البرازيل: 95ر3 مليون إصابة والوفيات 122 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.