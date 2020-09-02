شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل: 95ر3 مليون إصابة والوفيات 122 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 95ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 122 ألفا و596 حالة. وتعافى حتى الآن 35ر3 مليون شخص من مرض "كوفيد19-" الذي

يسببه الفيروس.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 27 أسبوعا.