صحيفة تكشف اعتقال 'أمير داعش' في تركيا ست مرات خلال ثلاث سنوات

نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن تقارير متداولة، أن "أمير داعش" في تركيا الذي أعلن القبض عليه مؤخرا، اعتقل قي السابق 6 مرات.
وذكرت الصحيفة أن الأخبار المنشورة والمتداولة حول هذا الاسم، تكشف أنه اعتقل 6 مرات منذ يونيو 2017 وحتى الآن.
وتقول رواية ثانية في مواقع التواصل الاجتماعي إن محمود أوزدان الذي أعلن أنه أمير تنظيم "داعس" في تركيا، اعتقل في السابق 4 مرات.
وفي رواية ثالثة، ذكر أن المواطن التركي محمود أوزدان، جرى القبض عليه في أوقات سابقة 3 مرات، ثم أطلق سراحه فور اعتقاله بتهمة الاحتيال.
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