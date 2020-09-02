درجال: الحكومة تبحث عن البدائل المالية للحيلولة دون توقف المشاريع المهمة

2020-09-02 | 14:15
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الحكومة تبحث عن البدائل المالية للحيلولة دون توقف المشاريع الاستراتيجية المهمة.
وأوضح "بينا للشركة المنفذة انه على الرغم من قلة الاموال الا ان الحكومة العراقية تحاول جهد امكانها ان تجد بدائل مالية من اجل تمشية امور البلاد والحيلولة دون توقف المشاريع الاستراتيجية المهمة".
وأضاف درجال، "طالبنا الدائرة الهندسية ايضا بضرورة تزويدنا بتقرير اسبوعي عن كل الملاعب والمشاريع ومن ضمنها ملعب صلاح الدين والذي نأمل ان يصل الى نسب انجاز عالية خدمة لابناء المحافظة والرياضة العراقية بصورة عامة".
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