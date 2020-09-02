فيسبوك تغير سياساتها وشروط الخدمة... والسبب؟

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وينظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك لتجنب أو لتخفيف من الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك، خاصة وأنها تواجه دعاوى قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.
ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وينظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك لتجنب أو لتخفيف من الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك، خاصة وأنها تواجه دعاوى قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.
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