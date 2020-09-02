اجتماع مرتقب لحسم مصير الدوري السلوي الممتاز

2020-09-02 | 14:00
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يجتمع الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، لحسم مصير الدوري العراقي الممتاز لموسم 2019/ 2020.
وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد العراقي لكرة السلة، يجتمع اليوم لاستكمال الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة الإلكترونية قبل يومين".
وأوضح ان "اتحاد السلة حتى اللحظة لم يتخذ قراراً نهائياً لاستئناف المربع الذهبي او انهاء مسابقة الدوري الممتاز، حيث ستحسم جميع الأمور خلال اجتماع اليوم".
وينتظر الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرارات خلية الازمة باستئناف النشاط الرياضي في البلاد، من اجل اتخاذ قراره المناسب.
وكان اتحادت كرة القدم واليد قد أعلنا الغاء منافسات الموسم 2019/ 2020.
وأوضح ان "اتحاد السلة حتى اللحظة لم يتخذ قراراً نهائياً لاستئناف المربع الذهبي او انهاء مسابقة الدوري الممتاز، حيث ستحسم جميع الأمور خلال اجتماع اليوم".
وينتظر الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرارات خلية الازمة باستئناف النشاط الرياضي في البلاد، من اجل اتخاذ قراره المناسب.
وكان اتحادت كرة القدم واليد قد أعلنا الغاء منافسات الموسم 2019/ 2020.
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