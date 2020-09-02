نتنياهو يرحب بقرار السعودية فتح الأجواء أمام الطائرات من وإلى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بإعلان المملكة العربية السعودية السماح بتحليق كل الرحلات من وإلى الإمارات فوق أجوائها.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، وهو ما ينطبق على الطائرات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان: "أعمل منذ سنوات على افتتاح سماء إسرائيل نحو الشرق، كانت هناك بشرى كبيرة قبل عامين عندما سمح لشركة الطيران "Air India" بالقيام برحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل".

وأضاف: "والآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو إمكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا".

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وأشار إلى أن "هذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وتقصير مدتها. كما هذا سيطور السياحة بشكل هائل ويعزز اقتصادنا".

ووجه حديثه للإسرائيليين قائلا: "هذه هي بشرى عظيمة بالنسبة لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون. هذه هي ثمار السلام المرتبطة بالسلام الحقيقي".

والإثنين الماضي، هبطت أول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات في مطار أبوظبي قادمة من تل أبيب، تجسيدا لمعاهدة السلام بين الدولتين.