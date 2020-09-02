"طلاب تونس" يفضح "مفرخة الإرهابيين" في الجامعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد أعرق اتحاد طلابي في تونس بالكشف عن الخلايا الإخوانية في الجامعات، واعتبرها "مفرخة للإرهابيين"، محذرا رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي من خطر اختراق تنظيم سري للجماعة وزارة التعليم العالي. "طلاب تونس" يتعهد بفضح "مفرخة الإرهابيين".. وينصح المشيشي وقال رياض جراد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس إنهم طالبوا المشيشي قبيل نيل ثقة البرلمان بحل الأذرع الطلابية للإخوان في الجامعات باعتبارها مفرخة للإرهابيين. Advertisements قبيل جلسة برلمان تونس.. مصير مجهول لحكومة المشيشي والاتحاد العام لطلبة تونس هو أقدم منظمة نقابية طلابية تأسست سنة 1952. وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، أكد جراد تنظيم مؤتمر صحفي، خلال الأيام المقبلة، لفضح الخلايا الإخوانية الإرهابية النائمة وطلابها في الجامعات التونسية، وارتباطها برحلات سفر "مشبوهة" للخارج.

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