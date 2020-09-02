رئيس التيار الديمقراطي بتونس يستقيل ويقاضي فساد "النهضة" المزيد

الخليج 365 - محسن أمينالأربعاء 2020/9/2 03:50 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس "التيار الديمقراطي" في تونس، محمد عبو، استقالته من رئاسة الحزب واعتزال الحياة السياسية نهائيا، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى إلى القضاء ضد حركة "النهضة" الإخوانية في تهم تبييض أموال.
وقال عبو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه سيسلم قيادة الحزب إلى أحد نائبيه خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تقدم بشكوى إلى القضاء التونسي ضد حركة النهضة في علاقة بعمليات تبييض أموال عن طريق أربع قنوات تلفزيونية، لم يسمها.
وأوضح أن "هناك معطيات وشهادة من داخل هذه القنوات تؤكد ممارسة تبييض الأموال من قبل قيادات حركة النهضة".
وكشف عبو أن "إخوان تونس يمتلكون بطرق غير قانونية عقارات وسيارات وأموالا"، داعيا القضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان حزب التيار الديمقراطي أحد أبرز الأحزاب السياسية في حكومة إلياس الفخفاخ التي تركت مكانها لحكومة هشام المشيشي التي نالت الثقة فجر يوم الأربعاء.
وتقلد محمد عبو (55 عاما) وزارة الوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ من أواخر شهر فبراير/شباط إلى حدود شهر يوليو/تموز المنقضي.
ويتموقع التيار الديمقراطي في شق الأحزاب المعارضة لحركة النهضة الإخوانية حيث شهدت العلاقة بينهما تجاذبات حادة وصراعات مباشرة.
ويتهم عبو في تصريحاته الإعلامية حركة النهضة بمحاولات اختراق الدولة وضرب الأسس العميقة للدولة المدنية.
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