السيسي يؤكد لنتنياهو في اتصال هاتفي على أهمية عدم إقدام إسرائيل على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض فرص السلام المزيد

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترحيبه بالمعاهدة الإماراتية الإسرائيلية باعتبارها خطوة لتحقيق السلام بالمنطقة، داعيا تل أبيب إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية تقوض فرص الوصول إليه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ودعا السيسي، بحسب البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى ضرورة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي في القضية.

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وطالب السيسي خلال الاتصال، بضرورة الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة، في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

وبحسب البيان، أكد السيسي "دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل".

وثمن الرئيس المصري معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، باعتبارها خطوة في اتجاه تحقيق السلام بالمنطقة.