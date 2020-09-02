تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

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تونس: صادق البرلمان التونسي ليل الثلاثاء الأربعاء بالغالبية على الحكومة المقترحة من هشام المشيشي والتي تضم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء. في ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة: - رئيس الحكومة: هشام المشيشي - وزير الدفاع الوطني: ابراهيم البرتاجي - وزير الداخلية : توفيق شرف الدين - وزير العدل : محمد بوستة - وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي - وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي - وزير تكنولوجيات الاتصال : محمد الفاضل كريم - وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق - وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ - وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية : ليلى جفال - وزير الصحة : فوزي مهدي - وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم - وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عاقصة البحري - وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير Advertisements - وزير الشؤون المحلية والبيئة : مصطفى العروي - وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن : إيمان هويمل - وزير الشؤون الاجتماعية : محمد الطرابلسي - وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني : كمال دقيش - وزير التجارة وتنمية الصادرات : محمد بوسعيد - وزير الشؤون الثقافية : وليد الزيدي - وزير السياحة : حبيب عمار - وزير التربية : فتحي السلاّوتي - وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة - وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب : علي الحفصي - وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان - وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني : ثريا الجريبي - كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار : خليل شطورو - كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي - كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي

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