رئيس الوزراء الروسي يزور مينسك الخميس

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موسكو: أعلن وزير الخارجية الروسي الأربعاء أنه من المتوقع وصول رئيس الوزراء الروسي الخميس إلى مينسك، وسط احتجاجات حاشدة على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

ونقلت الوكالات الروسية عن سيرغي لافروف "سيصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى ميسنك غدا"، معلنا أن هذه أول زيارة لمسؤول روسي بهذا المنصب إلى بيلاروسيا منذ بداية الأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ حوالى شهر.

وتأتي هذه الزيارة وسط تظاهرات حاشدة كان آخرها احتجاج نظمه مئات الطلاب الجامعيين الثلاثاء في شوارع مينسك ضد الرئيس لوكاشنكو مع بدء العام الدراسي الجديد، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المستمرة ضد إعادة انتخابه لولاية رئاسية سادسة.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب نحو 10 طلاب هتفوا "فاشيون" و"هذه مدينتنا" أثناء محاولتهم تشكيل سلسلة بشرية وسط العاصمة.