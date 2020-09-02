بيروت: جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بيروت مساء الثلاثاء الدفاع عن "حريّة التجديف" في فرنسا، وذلك في معرض تعليقه على إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوماً كاريكاتورية تمثل النبي محمد.
وقال ماكرون "غداً سيذهب تفكيرنا جميعاً إلى النساء والرجال الذين قُتلوا بطريقة جبانة" في الهجوم المسلّح الذي استهدف مقرّ شارلي إيبدو في باريس في يناير 2015 وأوقع 12 قتيلاً من أفراد هيئة تحرير الصحيفة الساخرة.
وأتى تصريح الرئيس الفرنسي تعليقاً على قرار الأسبوعية الساخرة إعادة نشر الرسوم على غلاف عددها الصادر الأربعاء، اليوم الذي ستنطلق فيه محاكمة شركاء الجهاديين اللذين نفذا الهجوم الدامي.
وفي 7 يناير 2015 قُتل 12 شخصاً، من بينهم بعض من أشهر رسامي الكاريكاتير في فرنسا، عندما اقتحم الأخوان سعيد وشريف كواشي مكاتب شارلي إيبدو في باريس وأطلقا النار على من فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يدافع من بيروت عن "حريّة التجديف" في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.