الداخلية: سقوط عصابة سرقة المواد البترولية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول ببنى سويف.

كان مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بني سويف، تبلغ بانبعاث أبخرة من خط نقل مواد بترولية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المركز (تابع لإحدى الشركات) وغلق محابس الخط بمعرفة الفنيين بالشركة ووجود محبس حديث على الخط المشار إليه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 أشخاص (مزارع، عدد 3 عاطلين، فني تركيبات – مالك محل زيوت سيارات - لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظات " بنى سويف ، القاهرة ، الجيزة ") .

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين بمحال إقامتهم وثلاثة آخرين حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبداخلها (ماكينة لحام، عدد 3 سلك لحام، شنيور، عدد 2 محبس، عدد 2 كوع حديدي، خرطوم بطول حوالى 70 متر) .

بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية وقيامهم بتركيب محبس على خط البترول المشار إليه إلا أنهم لم يتمكنوا من إحكام تركيبه فتركوه وهربوا مما أدى لانبعاث الأبخرة منه وأضافوا بأن الأدوات المضبوطة بحوزتهم هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .