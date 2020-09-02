الرئيس العراقي: ما زلنا بحاجة للدعم من أجل مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن بلاده مازالت بحاجة للدعم من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بغداد: "نثمن دور فرنسا في العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف".

وأضاف: "لايزال أمامنا تحديات، ونحن بحاجة إلى دعم الأصدقاء لإعادة الاعمار في المناطق المتضررة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".

وأوضح أن العراق يتطلع للقيام بدور محوري، مشددا على ضرورة أن تكون المنطقة في حالة أمن واستقرار من خلال تعزيز دور العراق .

Advertisements

وقال "لانريد أن يكون العراق ساحة للصراع بل يجب احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن "العراق يمر بمرحلة تحديات بسبب الحرب والإرهاب، وأن العراق اليوم في مرحلة مفصلية"، لافتا إلى أن الحرب ضد داعش لم تنته ومازالت مستمرة ، وأن مقاتلي داعش لايزالون في المنطقة.

وأضاف أن العراق يواجه التدخلات الخارجية التي من شأنها اضعاف الحكومة والدولة العراقية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتعزيز الدولة العراقية بجميع مكوناتها.

وقال ماكرون إن "فرنسا إلى جانب العراق لأن من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق"، مشيرا إلى أن العراق يمتلك إرادة إصلاحية واضحة وفرنسا داعمة للعراق.

ووصل الرئيس الفرنسي صباح الأربعاء إلى بغداد في زيارة للعراق تركز على بدء مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.