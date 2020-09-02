ضبط عاطلين بحوزتهما 70 طربة حشيش و8 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين بحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش و8 آلاف قرص مخدر بغرض الاتجار. كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم. وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش و8 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالي، وهاتفي محمول. وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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