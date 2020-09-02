ذروة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل بالنهار.. 9 ظواهر فلكية خلال شهر سبتمبر تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 9 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر سبتمبر الجاري.

واستعرض تادرس، في تصريحات خاصة أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أهم هذه الظواهر، والتي بدأت أولاها أمس الثلاثاء باكتمال بدر القمر، وتأتي هذه الظواهر كالتالي:

1 سبتمبر:

اكتمال بدر القمر، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم بدر الذرة؛ لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام.

ويبدو القمر بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر؛ حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل دون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فكان يوم 1 سبتمبر الجاري.

5 سبتمبر:

اقتران القمر مع كوكب المريخ، والاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريًّا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة إلى حد ما، وهو ما نسميه الاقتران.

11 سبتمبر:

نبتون في وضع التقابل مع الأرض؛ حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وفي هذه الأثناء سيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام، وسيكون مرئيًّا طوال الليل، وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره، علمًا بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

13 سبتمبر:

اقتران كوكب الزهرة مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) الموجود في برج السرطان، ويمكن مشاهدة هذا الحدث في الثالثة والنصف صباحًا.

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14 سبتمبر:

يقترن هذا الحشد النجمي مع القمر وكوكب الزهرة في منظر جميل؛ حيث تتوسط خلية النحل ظاهريًّا المسافة بين القمر والزهرة، ويمكن رؤيته في نفس الموعد فجرًا، ويتطلب الأمر بالطبع استخدام تلسكوب لرؤية هذا الحشد؛ فهو لا يرى بالعين المجردة.

17 سبتمبر:

القمر الجديد أو المحاق، وفي هذا الوقت لن يكن مرئيًّا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الخافتة.

22 سبتمبر:

ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020، حيث تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفًا في نصف الكرة الشمالي وربيعًا في نصف الكرة الجنوبي.

ومن الملاحظ بعد هذا الموعد بدء قصر النهار وطول الليل تدريجيًّا، حتى يصل ذروته في 23 ديسمبر؛ حيث ذروة الشتاء.

22 سبتمبر

كما يحدث في هذا اليوم أيضًا (22 سبتمبر) اقتران بين كوكب عطارد ونجم سبيكا (ألفا برج العذراء) باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمده 15 دقيقة فقط؛ حيث يغربان معًا في السادسة والنصف مساءً تقريبًا.

25 سبتمبر:

اقتران القمر مع كل من كوكبي المشترى وزحل، ويتراءى هذا الاقتران باتجاة الجنوب عند دخول الليل وحتى منتصف الليل فقط.