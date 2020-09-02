أسماء وهمية وسيارات مستأجرة.. التفاصيل الكاملة لانتحار نائب مدير بنك بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

هربًا من الفضحية، أقدم نائب مدير أحد البنوك في المنيا على الانتحار غرقًا، بإلقاء نفسه في المجرى المائي لنهر النيل بعد تورطه في واقعة اختلاس.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بالعثور على جثة "نائب مدير بنك" بنهر النيل وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام/ وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، توصلت جهوده إلى أن "نائب مدير البنك المنتحر" استولى على مبالغ مالية واستبدلها بعملات نقد أجنبي لتحقيق هامش ربح شخصي يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية، مستغلاً طبيعة عمله.

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وأفادت التحريات، أنه بتاريخ الواقعة، اتفق المنتحر مع عاملين مقيمين بالمنيا "على استبدال مبلغ مالي من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، فاستولى المنتحر على المبلغ بمعاونة العاملين، ولدى تسليم وتسلم الأموال غافله الأخير واستولى على المبلغ المالي وهرب بسيارته؛ ما دعى المتوفي والعاملين لاستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فاصطدم بعدد من السيارات المتوقفة، وخشية افتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية ألقى نفسه بالمجرى المائي لنهر النيل.

وتوصلت التحريات، إلى أن "عاطل" مقيم سمالوط غرب، وراء ارتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المنتحر.

جرى استهداف باقي المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة، وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم، وبتاريخ الواقعة غافلهم واستولى على المبلغ المشار إليه وهرب، وأرشد عن مبلغ "مليون و200 ألف جنيه".

وأكد أنه اعتاد استخدام أسماء وهمية، وسيارات مستأجرة حتى لا يمكن التعرف على هويته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.