السعودية تفتح أجواءها للرحلات المتوجهة للإمارات من كل الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

علنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني قوله، إنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وكانت أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل للإمارات وصلت أمس الأول الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر المجال الجوي السعودي.