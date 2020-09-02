موقع أفريقي: أكثر من 30 ألف وفاة بسبب كورونا في القارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كيب تاون- أ ش أ:

ذكر موقع "أوول أفريقا"، أن القارة الأفريقية سجلت حتى أول سبتمبر الجاري 30 ألفا و54 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الموقع أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في جميع دول القارة الإفريقية حتى أول سبتمبر، بلغ مليونا و252 ألفا و245 شخصا، في حين بلغ عدد المتعافين 998 ألفا و 709 حالات.

وسجلت جنوب أفريقيا التي تعتبر أكثر الدول الأفريقية تأثرا بالمرض، 628 ألفا و259 حالة إصابة، أي أكثر من 50 % من الإصابات بالقارة، فضلا عن تسجيل 14 ألفا و263 حالة وفاة.