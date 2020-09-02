وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض طرق دعم جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في الفترة المقبلة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن.

وقال اللواء فودة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت خلال اللقاء استمرار التعاون المثمر مع المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى استعراض المعوقات التي تحتاج إلى دعم من الوزارة، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي لأهالي المحافظة، وإعانة مركز الإغاثة، وعجز الموارد البشرية، وإمكانية إقامة عدد من المعارض وفرص تسويقها، والحاجة لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة تدخلات برنامج مودة.

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وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت أن فرص التمكين الاقتصادي تأتي من خلال إمكانية توفير مشروعات صغيرة، وقروض ميسرة، ونقل أصول إنتاجية خاصة في مجال الزيوت العطرية، والمنتجات السيناوية، وتربية الأغنام، والصناعات الحرفية.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتمويل مواتير رفع المياه وحفر للآبار، وإنشاء صوب زراعية لأهالي المحافظة الذين يعانون من تصحر البيئة التي يعيشون فيها، وحل المشكلات الناتجة عن التصحر وما يسببه من مشكلات غذائية واقتصادية.

وتابع المحافظ: جرى مناقشة فرص الاستفادة من الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء، من مأكولات وأعشاب طبية وملابس بدوية، وفرص تسويقها، وجرى الاتفاق على إمكانية إقامة عدد من المعارض، منها معرض يقدم منتجات سيناء، وإمكانية إنشاء معارض بمدينة شرم الشيخ للحرف اليدوية على قطعة أرض جرى تخصيصها لهذا الغرض، ضمن خطة طموحة للوزارة والمحافظة، بتطوير المعارض وتسويقها.

وقال إن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن الوزارة تعد خطة شاملة لتسويق المعارض، تتضمن السعي للحصول على أرض معارض في بعض المناطق، مثل معرض الأسر المنتجة على مساحة ٤٠٠٠ متر بالأسمرات، ومدينة حرفية في المرج، مع توسع كبير في إقامة المعارض بالمحافظات المختلفة.