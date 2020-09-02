مصر / القبض على رجل الأعمال ومؤسّس جريدة "المصري اليوم" صلاح دياب

ألقت قوات الأمن المصرية اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، القبض على رجل الأعمال الشهير ومؤسس جريدة " المصري اليوم" صلاح دياب، إثر إتهامه بـ"قضايا مالية"، وفق إعلام محلي.

وصحيفتا "الشروق" و"اليوم السابع" الخاصتان أوردتا خبر القبض على دياب، نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها.

وقالت الصحفيتان إن القبض على دياب جاء لـ"التحقيق معه في إتهامه بعدة قضايا مالية"، دون تقديم توضحيات أخرى بالخصوص. وفي نوفمبر 2015، أوقفت السلطات المصرية دياب ونجله و12 رجل أعمال آخرين، على خلفية عدة إتهامات بينها "العدوان على المال العام".

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وقررت محكمة مصرية آنذاك التحفّظ على أموال دياب، ثم أحالت النيابة المصرية دياب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، ثم أخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه (نحو 3200 دولار)، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر2017.

وصلاح دياب رجل أعمال بارز، وله إستثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها "البترول والزراعة"، وهو مؤسس جريدة "المصري اليوم"، التي تعد أحد أكبر الصحف المصرية الخاصة.