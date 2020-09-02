السعودية / إقالة أميرَيْن وإحالة 4 ضباط للتحقيق بإتهامات فساد

أقال الملك سلمان، عاهل السعودية إثنين من أعضاء الأسرة الحاكمة وأحالهما مع أربعة من ضباط للجيش للتحقيق في إتهامات بالفساد في وزارة الدفاع، ضمن أمر ملكي صدر في ساعة مبكرة اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وأذاعته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في الأمر الملكي أن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود أعفي من منصب قائد القوات المشتركة في التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن، وأعفي إبنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف.

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وأضاف الأمر الملكي أن القرار إستند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه "تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع".