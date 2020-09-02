الكرملين: أي تهديد خارجي لأي دولة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتبر تهديداً لجميع أعضائها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن أي تهديد خارجي لأي دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتبر تهديداً لجميع الدول الأعضاء فيها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء رداً على سؤال ما إذا كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد نسق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحه

حول إمكانية استخدام موسكو ومينسك لمجموعات مسلحة مشتركة: "إن أي تهديد خارجي لعضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يشكل تهديدًا خارجيًا للمنظمة بأكملها".وأضاف:" أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لم ينسق مع الرئيس الروسي حول التصريحات بشأن التدخل الخارجي في بيلاروسيا".وكان الرئيس البيلاروسي أعلن يوم الجمعة الماضي أنه في حال أي تحرك على الحدود الغربية لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية، فإن مينسك وموسكو ستستخدم تشكيلا مشتركا للقوات المسلحة.كما حذرت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا، بما في ذلك الدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم دول روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.