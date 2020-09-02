لافروف:رئيس الوزراء الروسي يزور مينسك غداً

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروسيا غدا الخميس .
ماكي نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه" من المقرر أن يزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مينسك غدًا " .
وقال لافروف، خلال محادثات مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير
وأكد لافروف، خلال المحادثات، أن اجتماع رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، سيُعقد في غضون الأسبوعين المقبلين في موسكو، مضيفًا أن "هذا يؤكد عزمنا المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات المتكافئة والمفيدة للطرفين".
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