الاتحاد الأوروبي يرحب بمنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة المشيشي

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بتصويت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وعبر الاتحاد ،في بيان صدر عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن أمله في أن يؤدي هذا التطور إلى تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات، بحسب ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأقر البيان بأن تفشي وباء

وذكر البيان بالشراكة "المميزة" التي تربط بروكسل بتونس، معبرا عن إرادة الاتحاد التعاون مع الحكومة الجديدة لمتابعة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: "نريد مواكبة الإصلاحات التي تصب في مصلحة الشعب التونسي".

ومنح مجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي"، في وقت سابق اليوم، الثقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الحكومة الثالثة منذ بدء الدورة البرلمانية في شهر نوفمبر الماضي.

وتعهد المشيشي، في كلمة خلال جلسة منح الثقة، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، قائلا "أؤكد التزامي الشخصي بالتعاون البناء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية". وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.وأقر البيان بأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد قد زاد من حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس.وذكر البيان بالشراكة "المميزة" التي تربط بروكسل بتونس، معبرا عن إرادة الاتحاد التعاون مع الحكومة الجديدة لمتابعة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: "نريد مواكبة الإصلاحات التي تصب في مصلحة الشعب التونسي".ومنح مجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي"، في وقت سابق اليوم، الثقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الحكومة الثالثة منذ بدء الدورة البرلمانية في شهر نوفمبر الماضي.وتعهد المشيشي، في كلمة خلال جلسة منح الثقة، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، قائلا "أؤكد التزامي الشخصي بالتعاون البناء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية".

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