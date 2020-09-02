أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3075 حالة إصابة جديدة و111 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا
ووصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 129 ألفا و971 شخصا.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 1054 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 42 ألفا و41 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 3075 إصابة و111 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.