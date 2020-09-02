بوتين يُلقي كلمة مسجلة أمام الأمم المتحدة في 22 سبتمبر

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي كلمة مسجلة إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن العمل جاري حاليا على تحضير كلمة الرئيس بوتين، التي سيتم بثها أمام الجمعية العامة في أول يوم للمناقشة العامة في 22 سبتمبر الجاري".

وأضاف بيسكوف: "أن كلمة بوتين إلى الجمعية العامة عبر الفيديو تأتي تلبية لمبادرة قدمتها رئاسة الجمعية بسبب الظروف الوبائية المعقدة في ظل جائحة

وحسب قائمة المتحدثين التي وزعتها الجمعية العامة، سيكون الرئيس الروسي سابع زعيم يلقي كلمة خلال دورتها القادمة، بعد زعماء البرازيل والولايات المتحدة وتركيا والصين وتشيلي وكوبا.

العمل جاري حاليا على تحضير كلمة الرئيس بوتين، التي سيتم بثها أمام الجمعية العامة في أول يوم للمناقشة العامة في 22 سبتمبر الجاري".وأضاف بيسكوف: "أن كلمة بوتين إلى الجمعية العامة عبر الفيديو تأتي تلبية لمبادرة قدمتها رئاسة الجمعية بسبب الظروف الوبائية المعقدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ".وحسب قائمة المتحدثين التي وزعتها الجمعية العامة، سيكون الرئيس الروسي سابع زعيم يلقي كلمة خلال دورتها القادمة، بعد زعماء البرازيل والولايات المتحدة وتركيا والصين وتشيلي وكوبا.

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