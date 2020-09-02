أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن بلاده تمكنت من منع تكرار السيناريو الأوكراني، ومنعت اندلاع ثورة ملونة منظمة من الخارج.
وقال ماكي، خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، وفقًا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية: "اليوم علينا أن نرد على
وأضاف:" أننا صمدنا أمام الهجوم الأول ولم نسمح بتنفيذ السيناريو الأوكراني في بيلاروسيا، وهو سيناريو الثورة الملونة المنظمة من الخارج".
وقدم ماكي الشكر إلى نظيره الروسي على موقف روسيا الثابت والواضح بشأن الوضع في بيلاروسيا، معربا عن امتنانه لموسكو لرد فعلها الدائم على الأحداث البيلاروسية.
ولفت إلى أن بيلاروسيا مهتمة بتبادل وجهات النظر مع الجانب الروسي حول كافة قضايا الساعة، قائلا:" نحن نهدف إلى حوار مفتوح ونهتم بتبادل وجهات النظر حول جميع قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بيلاروسيا: نجحنا في منع تكرار السيناريو الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.