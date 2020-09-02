كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 21 ثانية السعودية تفتح أجواءها لكافة الرحلات المتوجهة إلى الإمارات نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله: “صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول”.

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