إسرائيل تعتقل أردنياً وصل إليها سباحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 48 دقيقة

ذكرت تقارير إخبارية، الأربعاء، ان السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا أردنيا وصل إلى شواطئها سابحا، بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر، حسبما

وسارعت السلطات الاسرائيلية إلى إغلاق شواطئ مدينة إيلات الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية، علما أن المدينتين تطلان على البحر الأحمر.

وأخلت إسرائيل المصطافين الذين كان يرتادون الشواطئ.

Advertisements

ونشرت صحيفة “آنا أهرونهايم” الاسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية ، صورا تظهر انتشار عسكريين على شواطئ إيلات، وقوارب خفر السواحل قبالتها.

وفي صور أخرى، ظهرت قوات الأمن وهي تخلي المصطافين من الشواطئ.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر “تويتر” اعتقال الأردني بعدما اجتاز الحدود، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني على الفور.