كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج تعيد فتح الصالات الرياضية مع انخفاض حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيد سلطات هونج كونج فتح الصالات الرياضية وقاعات التدليك وتمديد ساعات تناول الطعام ليلاً، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، مما يخفف القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا مع انخفاض الإصابات اليومية الجديدة في المركز المالي الآسيوي إلى الأرقام الفردية.

وقالت صوفيا تشان، وزيرة الصحة بالمدينة: "سيُسمح للمطاعم بالبقاء مفتوحة لمدة ساعة بعد الساعة التاسعة مساءً الحالية، بينما يمكن إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وأماكن التسلية مثل النوادي."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "تشان": "ومع ذلك، فإن الحظر المفروض على التجمعات لأكثر من شخصين،و بينما كانت السلطات في المدينة التي تحكمها الصين تخفف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، يحتاج السكان إلى توخي الحذر."

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وأوضحت، في إفادة صحفية: "لم نشهد بعد وضعا مستقرا. يجب على الجميع الحفاظ على درجة معينة من التباعد الاجتماعي".

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي عرضت فيه الحكومة الصينية إجراء اختبار شامل للفيروسات لسكان هونج كونج اعتبارًا من هذا الأسبوع.

من المقرر أن تستأنف مدارس هونج كونج التدريس وجهاً لوجه اعتبارًا من 23 سبتمبر، من بين تخفيف الإجراءات التي أبقت 900 ألف طالب على العمل في المنزل لأكثر من أربعة أشهر.