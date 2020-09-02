كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعتقل أردني سبح إلى إيلات وتغلق شواطئها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال أردني سبح إلى إيلات وأغلقت شواطئها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي ساق آخر، أصيب جندي وشرطي إسرائيلي، في عملية دهس جنوبي نابلس، وإصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه.

وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على فلسطينيين 2 بحجة عملية دهس قرب حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

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وقال جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط"، فيما لم يتم الإفصاح عما إذا كانت القذيفة قد سقطت بالفعل".

ولكن الإذاعة الإسرائيلية، قالت: إن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع أشكول الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، دون التسبب بأضرار أو إصابات".

ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، وهذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تعلن فيها إسرائيل عن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة.