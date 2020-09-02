كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرازيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 122 ألفًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في البرازيل، بمقدار 1215 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 122596 حالة وفاة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالمل تجاوزت 857015 حالة وفاة.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند اكتشاف أكثر من 25.6 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 17 مليون من هؤلاء المرضى.