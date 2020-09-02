في قمة المتناقضات.. الرجاء يستقبل اتحاد طنجة في أول مباراة للأخير بعد استئناف الدوري!

يستقبل فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، نادي اتحاد طنجة في ملعب محمد الخامس في الدارالبيضاء برسم مؤجل الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويأمل الفريق البيضاوي في الظفر بالنقاط الثلاث، وتعزيز موقعه في صدارة الدوري الاحترافي، الذي يحتله برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه.

من جهته، يدشن فريق البوغاز عودته إلى ملاعب البطولة الوطنية، من خلال أول مباراة له بعد “توقفه” الاضطراري، بعد إصابة مجموعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

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ويبحث الفريق الطنجي، الذي يحتل المركز قبل الأخير بـ15 نقطة، عن تسجيل نتيجة إيجابية في صراعه من أجل البقاء.

وكان فريق اتحاد طنجة قد طالب بتأجيل مباراته مع الرجاء، التي كانت مقررة، الأحد الماضي، لمنحه مساحة أخرى من الاستعداد، نظرا إلى خضوع لاعبيه لحجر صحي، بسبب إصابة 16 منهم بفيروس كورونا المستجد.