وزارة الصحة تنهي عهد نشرة “كوفيد 19” وتعوضها ببلاغات مكتوبة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها ستشرع في تغيير صيغة التواصل مع المواطنين، ابتداء من غد الخميس، حيث سيتم إيقاف بث النشرة الإخبارية المخصصة للإعلان عن نتائج الرصد الوبائي ل COVID-19، وتعويضها بنشرة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، وسيتم تعميمها على وسائل الإعلام، كل يوم في الساعة السادسة مساء.

وأضافت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن سيتم تعويض النشرة الأسبوعية بتصريح صحفي، نصف شهري حول الحالة الوبائية ببلادنا، كما أكدت استمرارها في تحيين الوضعية الوبائية يوميا على البوابة الرسمية للوزارة: www.sante.gov.ma

ويشار إلى أنه ومنذ تفشي جائحة كورونا المستجد، قامت وزارة الصحة، في إطار سياستها التواصلية مع المواطنين حول مستجدات الوضعية الوبائية، بتنظيم الندوة الصحفية اليومية في الساعة الساسة مساء من كل يوم وكذلك تقديم الحصيلة الأسبوعية للحالة الوبائية ببلادنا.