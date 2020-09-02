شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في الجوف والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020 أرشيفية قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 1 سبتمبر 2020م، بكمين محكم، في محافظة الجوف بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف عناصرها بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة الحبيل، شرقي مدينة الحزم، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. ونفذت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت بها تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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