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الليرة التركية تنهار أمام اليورو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنهار أمام اليورو والان مع التفاصيل

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قفز سعر صرف اليورو مقابل الليرة على نحو كبير خلال تعاملات أسواق المال التركية  امس ما يفاقم أزمات العملة التي تشهد خسائر يومية أمام الدولار.

 

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، سجل اليورو 8.82 ليرة، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق له أمام العملة المحلية، فيما سجل الدولار 7.37 ليرة؛ ليستقر فيما بعد عند 7.35 ليرة.

 

يأتي ذلك غداة الإعلان عن مؤشرات جديدة عكست تدهور الاقتصاد التركي في القطاعات كافة، وسط تدهور مستوى المعيشة.

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وسجل الاقتصاد التركي الاثنين خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة فيروس في البلاد.

 

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

 

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019

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