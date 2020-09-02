شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء سنغافورة: اقتصادنا لا يستطيع تحمل قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الأربعاء إن المدينة لا تستطيع تحمل إجراءات الطوارئ المفروضة لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا لأجل غير مسمى.

وأشار "لي" في أول خطاب برلماني له منذ إجراء الانتخابات العامة في يوليو الماضي، إن حكومته لا تعارض

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أيدولوجيا أي حل للأزمة، ولكن يتعين على سنغافورة " الاستخدام الأمثل" لمواردها للإيفاء باحتياجات المجموعات المختلفة.

وأضاف" هذه الإجراءات الطارئة هامة للوقت الحالي، ولكن لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى" موضحا أن سنغافورة في حاجة لتعزيز الدعم الاجتماعي لشعبها.

وأوضح " علينا أن نتوصل لحلول واقعية من شأنها إحداث تغير حقيقي ومستدام، وأن نقدم للمواطنين طمأنة مبررة بأنه عندما يحتاجون المساعدة سوف يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها، ولا يجب أن يتسبب ذلك في مشاكل جديدة لهم".