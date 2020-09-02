شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يقتل 7 عناصر شديدة الخطورة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاربعاء أنها قتلت 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمات أمنية بأسوان.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صحفي على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين".

وأشار إلى أن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات و مديرية أمن أسوان حدد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.

وأوضح البيان أنه تم العثور بموقع التعامل على ثلاث بنادق آلية بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية وكمية من مخدري الحشيش ونبات البانجو.