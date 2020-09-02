شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة.. ماكرون يتعهد بضمان أمن العراق والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور العراق حاليا إنه يهدف إلى المساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية.

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للعراق، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وكتب على تويتر اليوم الأربعاء "في بغداد.. حيث أعربت للتو عن دعمنا للعراق في هذا الوقت العصيب. هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بضمان سيادة العراق بكل أبعادها... سواء داخل البلاد أو أي مكان في المنطقة".