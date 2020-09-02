شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل القطارات .. اليابان تتأهب لإعصار "ميساك" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يكون إعصار ميساك قريبًا من شمال كيوشو بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان المحلي، محذرة أيضًا من احتمال ارتفاع أمواج المد والجزر.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق خدمات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وإلغاء أول رحلة مغادرة مقررة لليوم وحتى حوالي الساعة الثامنة صباحًا من غد الخميس كإجراء احترازي. ويربط هذا الخط بين الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.
يشار إلى أن الإعصار أدى إلى هبوب رياح شديدة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص في أوكيناوا بجروح طفيفة حتى الآن.
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