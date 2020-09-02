هيئة الصحة بدبي تنهي فحوص كورونا لـ35 ألفاً من العاملين في المدارس الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انتهت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، من إجراء فحوص كوفيد-19 لقرابة 35 ألف موظف وموظفة من العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في المدارس الخاصة في إمارة دبي.



وأوضحت الهيئة أن تلك الفحوص، التي تم إجراؤها بالمجان، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تنفذها "صحة دبي" للمحافظة على سلامة المجتمع وحياة أفراده، وفي ظل اهتمام الهيئة البالغ بالطلبة والطالبات وكذلك جميع العاملين في قطاع التعليم، والحرص البالغ من قبل حكومة دبي على استهلال العام الدراسي الجديد في أجواء صحية وآمنة.

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وكانت الهيئة قد أجرت - في وقت مبكر من بدء العام الدراسي - جميع التحضيرات الخاصة بإتمام فحوص كوفيد-19 المطلوبة للمستهدفين، وشكلت مجموعة من فرق العمل المتخصصة من الكوادر الطبية والطبية المساندة والفنية، المزودة بأحدث الوسائل والتجهيزات، ضماناً لإجراء الفحوصات ضمن أعلى درجات الأمان، في ضوء المعايير والبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها محلياً ودولياً.

ووفقاً للجدول الزمني الموضوع، أنجزت الهيئة مهمة الفحوص الطبية في وقتها المحدد وخلال فترة لم تتجاوز ستة أيام، حيث وزعت المستهدفين من الفحوصات الذين قاربوا 35 ألف معلم وإداري، على تسعة مراكز، وحرصت الهيئة على تسريع استخراج النتائج خلال مدة زمنية لا تتخطى 12 ساعة.

وقد أكدت هيئة الصحة بدبي أنها لا تدخر وسعاً ولا جهداً في توفير كل ما يلزم لتحقيق الأمن الصحي للجميع.